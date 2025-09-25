به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مهدی مولایی گفت: این طرح با هدف رفع نقاط حادثه‌خیز و ارتقاء ایمنی مسیر برای تمامی مسافران انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه عملیات راهداری در این محور از اوایل سال جاری در بخش اول آغاز شده بود، گفت: در مرحله دوم، با استفاده از بیش از ۱۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین، نیمه‌سنگین و سبک و با حضور ۲۰ نفر نیروی متخصص شامل کارشناسان، رانندگان و راهداران، حجم بیش از هزار متر مکعب خاکبرداری انجام شده است.

مولایی افزود: بخش عمده عملیات شامل کوهبری و تخریب دو قسمت جاده حوالی شهر سورشجان است و مصالح حاصل از این عملیات برای شانه‌سازی مسیر انتقال داده می‌شود تا ایمنی و استاندارد مسیر افزایش یابد.

رئیس راهداری شهرستان شهرکرد همچنین از اقدامات ایمن‌سازی محور‌های مواصلاتی دیگر شهرستان خبر داد و گفت: در مسیر‌های منتهی به وانان بیش از ۱۰۰ قطعه تابلو و علائم ایمنی نصب شده و تا محدوده شهر سودجان نیز اقدامات مشابه در دست اجرا است.

وی تأکید کرد: اداره راهداری شهرستان تمام تلاش خود را برای ارتقاء ایمنی جاده‌ها و کاهش حوادث رانندگی به کار گرفته است و امیدواریم با ادامه این طرح ها، مسیر‌های مواصلاتی شهرستان شهرکرد ایمن‌تر و روان‌تر برای تردد شهروندان و مسافران باشد.