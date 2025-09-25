به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ حسینعلی ملکی گفت: اطفا حریق در داخل منطقه حفاظت شده انگوران اراضی روستای یاستی قلعه توسط نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست و یگان منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ماهنشان انجام شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماهنشان افزود:در این آتش‌سوزی مقدار ۷ هکتار از اراضی ملی و مرتعی طعمه حریق شد.

وی با بیان اینکه مناطقی که مورد طعمه آتش قرار می‌گیرد سال‌ها زمان می‌برد تا مناطق تخریب شده از بابت آتش‌سوزی احیا شود ادامه داد: از همشهریان تقاضا داریم از درست کردن آتش بی مورد در مراتع موقع درست کردن چایی و یا گرم گردن خود در ایام روز‌های سرد پاییزی جدا خودداری کنند تا آسیب جدی به زیستگاه وارد نشود.