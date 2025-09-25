دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رباط‌کریم از گذشت اولیای دم یک قتل و رهایی قاتل از قصاص به همت خیّرین و انجمن حمایت از زندانیان شهرستان رباط‌کریم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد یوسف‌وند دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رباط‌کریم گفت: باتوجه‌به رضایت ضمنی اولیای دم یک پرونده قتل، از ۳ ماه قبل، تلاش در جهت عفو و بخشش محکوم به قصاص آغاز شد و در نهایت به همت خیّرین و انجمن حمایت از زندانیان شهرستان رباط‌کریم؛ اولیای دم از خون عزیزشان گذشت کرده و قاتل را از قصاص رهایی دادند.

وی با قدردانی از کار ارزشمند اولیای دم، خیّرین و انجمن حمایت از زندانیان شهرستان رباط‌کریم تأکید کرد و افزود: ان‌شاءالله این کار بزرگ و ارزشمند سرمشق و الگویی برای عفو و بخشش و گسترش مهربانی در جامعه باشد.