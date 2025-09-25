پخش زنده
در گرامیداشت هفته دفاع مقدس، از ایثار و استقامت خانواده شهید مرتضی مرادخانی در خوی تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ بهمناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، جمعی از مسئولان و اعضای شورای تأمین شهرستان خوی با حضور در منزل خانواده شهید مرتضی مرادخانی یاد و خاطره این شهید والامقام را گرامی داشتند.
شهید مرتضی مرادخانی از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خوی بود که در سال ۱۳۶۳ و در سن ۱۸ سالگی در منطقه عملیاتی اهواز به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
در این دیدار صمیمی، مسئولان شهرستان با اهدای لوح یادبود و قرائت فاتحه بر روح بلند شهید، ضمن ادای احترام به مقام شامخ والدین شهدا از صبر و فداکاری آنان قدردانی کردند.
سردار مصطفی آقایی فرمانده سپاه خوی در این دیدار با گرامیداشت مقام شهدا گفت: امنیت و آرامش امروز جامعه مرهون ایثارگری شهیدان و استقامت خانوادههای آنان است و زنده نگه داشتن یاد و راه شهدا وظیفهای همگانی به شمار میرود.
وی افزود: فرهنگ ایثار و شهادت سرمایهای ماندگار برای نظام اسلامی است و نسل جوان باید با تأسی از شهدا در مسیر خدمت به انقلاب و کشور گام بردارد.
همزمان با هفته دفاع مقدس، دیدار با خانواده معظم شهدا در نقاط مختلف شهرستان خوی در قالب رزمایش رهروان شهدا در دستور کار دستگاههای اجرایی و نهادهای انقلابی قرار گرفته است.