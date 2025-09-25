در گرامیداشت هفته دفاع مقدس، همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی در مسیری به طول سه کیلومتر در میاندوآب برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و جمعی از مسئولان در شهرستان میاندوآب برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این همایش ضمن پیمودن مسیر ۳ کیلومتری از میدان انقلاب تا پارک ساحلی، بار دیگر یاد و خاطره شهدای والامقام هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشتند.

این برنامه با اجرای مسابقات ورزشی و فرهنگی، اهدای جوایز به شرکت‌کنندگان پایان یافت.