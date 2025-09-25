به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محمدنژاد مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مازندران از آغاز عملیات اجرایی تکمیل راه روستایی دهستان اشکور رامسر خبر داد و گفت: این تصمیم پس از بازدید ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ ریاست سازمان حمل‌ونقل جاده‌ای، نماینده مجلس و فرماندار رامسر اتخاذ شد.

وی افزود: برای این پروژه، ۷۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته و با برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار، عملیات زیرسازی و آسفالت حدود ۱۰ کیلومتر راه روستایی در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل راهداری مازندران با بیان اینکه برآورد نهایی برای تکمیل پروژه، حدود ۱۲۰ میلیارد تومان است، از مصوب شدن احداث راهدارخانه در منطقه کیت خبر داد و گفت: مراحل واگذاری زمین انجام شده و امیدواریم با احداث این راهدارخانه، خدمات نگهداری راه در منطقه تقویت شود.

در ادامه، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قزوین نیز از تعریف پروژه‌ای ۲۴ کیلومتری برای اتصال روستای ویار الموت غربی به سپارده رامسر خبر داد؛ مسیری که حلقه واسط سه استان قزوین، مازندران و گیلان خواهد بود.

علیرضا معیری‌پور گفت: این پروژه شامل بازگشایی، تعریض، بهسازی، زیرسازی و تثبیت مسیر است و عملیات اجرایی آن از یک ماه آینده آغاز خواهد شد.

وی افزود: برآورد اعتباری پروژه ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد تومان است و با توجه به شرایط کوهستانی منطقه، اجرای آن حدود ۲ تا ۲.۵ سال زمان خواهد برد.