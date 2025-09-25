همایش ملی سرمایهگذاری تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمی در بوشهر برگزار میشود
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر گفت: همایش ملی سرمایهگذاری تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمی با هدف تأمین مالی پروژههای بزرگ و تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمی آذرماه امسال در بوشهر برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر
، رسول رستمی اظهار داشت: با ساز و کار ترسیم شده دستاوردهای همایش سرمایهگذاری تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمی در قالب توافقهای مالی، قراردادهای مشارکت و بستههای سرمایهگذاری قابل سنجش خواهد بود.
وی بیان کرد: صنعت پتروشیمی استان بوشهر ظرفیتی ملی است و نگاه ما در این استان بر پیوند خلق ثروت و ارتقای رفاه عمومی است.
رستمی افزود: رویداد سرمایهگذاری تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمی حداقل یک میلیارد یورو تأمین مالی برای پروژههای موجود و توسعهای را هدفگذاری کرده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر ادامه داد: برگزاری این رویداد با همکاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، هلدینگها و شرکتهای پتروشیمی مستقر در استان و همچنین اتاق بازرگانی بوشهر انجام میشود و میزبان بانکها، صندوق توسعه ملی و ایرانیان مقیم کشورهای حوزه خلیج فارس خواهد بود.
رستمی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه تأمین مالی بیان کرد: برای حمایت از شش پلنت مهم در عسلویه با اعتباری در حدود ۲ میلیارد یورو از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی مذاکراتی با بانک ملت به عنوان عاملیت غالب انجام و بخشی از مصوبات اولیه اخذ شده است.
وی گفت: همچنین تاکنون بیش از ۵۸ همت منابع بانکی برای پشتیبانی از پروژهها بسیج و در پنج تا شش ماه گذشته حدود ۴۰ همت نیز به استان بوشهر بازگشته است.
رستمی تاکید کرد: دستاوردهای این همایش در سطح شعار باقی نخواهد ماند بلکه بهصورت کمی و قابل سنجش تعریف شده است.
وی یادآور شد: توافقهای تأمین مالی، قراردادهای مشارکت و نهاییسازی بستههای سرمایهگذاری از جمله خروجیهای این رویداد خواهد بود و همچنین نقشه راه رسانهای برای برندینگ زنجیره ارزش عسلویه و بوشهر تدوین میشود.