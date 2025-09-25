به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ، رسول رستمی اظهار داشت: با ساز و کار ترسیم شده دستاورد‌های همایش سرمایه‌گذاری تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمی در قالب توافق‌های مالی، قرارداد‌های مشارکت و بسته‌های سرمایه‌گذاری قابل سنجش خواهد بود.

وی بیان کرد: صنعت پتروشیمی استان بوشهر ظرفیتی ملی است و نگاه ما در این استان بر پیوند خلق ثروت و ارتقای رفاه عمومی است.

رستمی افزود: رویداد سرمایه‌گذاری تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمی حداقل یک میلیارد یورو تأمین مالی برای پروژه‌های موجود و توسعه‌ای را هدف‌گذاری کرده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر ادامه داد: برگزاری این رویداد با همکاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، هلدینگ‌ها و شرکت‌های پتروشیمی مستقر در استان و همچنین اتاق بازرگانی بوشهر انجام می‌شود و میزبان بانک‌ها، صندوق توسعه ملی و ایرانیان مقیم کشور‌های حوزه خلیج فارس خواهد بود.

رستمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین مالی بیان کرد: برای حمایت از شش پلنت مهم در عسلویه با اعتباری در حدود ۲ میلیارد یورو از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی مذاکراتی با بانک ملت به عنوان عاملیت غالب انجام و بخشی از مصوبات اولیه اخذ شده است.

وی گفت: همچنین تاکنون بیش از ۵۸ همت منابع بانکی برای پشتیبانی از پروژه‌ها بسیج و در پنج تا شش ماه گذشته حدود ۴۰ همت نیز به استان بوشهر بازگشته است.

رستمی تاکید کرد: دستاورد‌های این همایش در سطح شعار باقی نخواهد ماند بلکه به‌صورت کمی و قابل سنجش تعریف شده است.

وی یادآور شد: توافق‌های تأمین مالی، قرارداد‌های مشارکت و نهایی‌سازی بسته‌های سرمایه‌گذاری از جمله خروجی‌های این رویداد خواهد بود و همچنین نقشه راه رسانه‌ای برای برندینگ زنجیره ارزش عسلویه و بوشهر تدوین می‌شود.