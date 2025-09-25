به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ عباسپور نماینده سازمان جمعیت هلال احمر کشور گفت: طرح ملی سنجش آمادگی امدادگران جمعیت هلال احمر استان مازندران شب گذشته در قالب ۱۳ تیم تخصصی در شهرستان جویبار اجرا شد.

وی افزود: این رزمایش بدون هماهنگی قبلی و با اعلام فرضی وقوع بارش شدید و سیلاب در روستای کردکلا برگزار شد تا سطح آمادگی امدادگران در شرایط واقعی سنجیده شود.

عباسپور گفت: در این رزمایش، امدادگران از ۱۳ شهر استان مازندران با تجهیزات اولیه در قالب تیم‌های تخصصی سیلاب، اسکان اضطراری و آن‌سطح در محل حادثه حضور یافتند.

وی هدف نهایی این آزمون را سنجش توان عملیاتی و برنامه‌ریزی برای ارتقای آمادگی امدادی عنوان کرد.

مدانلو فرماندار شهرستان جویبار نیز در این رزمایش که ساعت ۲۴ شب گذشته در آبندان روستای کردکلا برگزار شد، گفت: مازندران از استان‌های حادثه‌خیز کشور است و اجرای چنین رزمایش‌هایی به افزایش سرعت و کیفیت امداد و نجات در شرایط بحرانی کمک می‌کند.

وی افزود: در شهرستان جویبار حدود ۸۰۰ امدادگر فعال حضور دارند و این شهرستان دارای دو پایگاه ساحلی است. همچنین تا پایان سال، سه خانه هلال در روستاهای جویبار احداث و تجهیز خواهد شد.