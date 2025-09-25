به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ فتحی گفت: به‌مناسب فرارسیدن هفته دفاع مقدس، میزخدمت قضایی با حضور بیرام خانی معاون دادستان مرکز استان البرز با هدف بررسی عفو مقام معظم رهبری و اعطای ارفاقات در اردوگاه حرفه آموزی برگزار شد.

وی گفت: در این میز خدمت پرونده ۸۹ نفر از محکومان اردوگاه حرفه آموزی و کار درمانی بررسی شد و ۲۲ زندانی دارای شرایط عفو با اعطای ارفاق آزاد و به آغوش گرم خانواده بازگشتند.

وی افزود: کاهش جمعیت کیفری با همکاری مقامات قضایی استان و پیگیری مسئولان مرکز حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان البرز و با عنایات مقام معظم رهبری تعدادی از محکومانی که استحقاق و شرایط احراز عفو را دارند از زندان‌های استان آزاد خواهند شد.