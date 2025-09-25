به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان با بیان اینکه توسعه استان بدون نگاه دانش‌بنیان امکان‌پذیر نیست، اظهار داشت: باید از ظرفیت نخبگان و دانشگاه‌ها استفاده کنیم، اگر مسئله به‌درستی شناخته نشود نمی‌توان پاسخی درست به آن داد، بسیاری از کشورها برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، صنعتی و حتی اجتماعی خود را بر مبنای علم و آینده‌ پژوهی انجام می‌دهند و ما نیز باید در استان این مسیر را دنبال کنیم.

وی با اشاره به ضرورت تغییر در رویکردها افزود: امروز مسائل استان چندوجهی هستند و حل آن‌ها نیازمند همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌هاست. همه قوا در کشور در چارچوب وظایف خود فعالیت می‌کنند، اما شرط موفقیت در این است که این فعالیت‌ها با اتحاد و همدلی همراه باشد.

استاندار ایلام همچنین با اشاره به مسئله آب اضافه کرد: بخشی از مشکلات استان در حوزه مدیریت منابع آبی است و باید با نگاهی علمی، راهکارهای عملی برای کاهش هدررفت آب در صنعت، کشاورزی و زندگی شهری ارائه شود.

«فریدون همتی نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت نوآوری در مدیریت منابع بیان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به مدیرانی نیاز داریم که توانایی خلق منابع غیر دولتی داشته باشند.

سردار «سید صادق حسینی» فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام نیز بر ضرورت برنامه ریزی دقیق برای مدیریت منابع آبی استان تاکید کرد و گفت: لازم است به صورت محله به محله بررسی کنیم که حجم هدر رفت آب از کجا ناشی می شود تا بتوانیم با مدیریت درست جلوی اتلاف منابع را بگیریم.

گفتنی است حکمرانی آب، توزیع عادلانه و کاهش هدررفت آب و افزایش بهره وری این مایع حیاتی از محورهای چهارمین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان بود.