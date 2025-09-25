پخش زنده
امروز: -
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازگانی ایران گفت: سال گذشته یک میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات پارچه اختصاص یافته و این موضوع باعث کاهش تولید داخل شده است.
امین مقدم در گفتگو با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما افزود: از واردات یک میلیارد دلاری پارچه، حدود ۸۰۰ میلیون دلار از مناطق مرزی بهصورت قانونی وارد کشور شده و بخشی هم بهصورت ته لنجی وارد میشود.
وی ادامه داد: ما به بهانه اشتغالزایی برای مرزنشینان، اجازه واردات محصولی را دادهایم که توان تولید آن را در کشور داریم.
مقدم گفت: واردات بی رویه پارچه باعث شده تا تولید پارچه در کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۲۰ درصد کاهش یابد، پارچههای وارداتی به دلیل کیفیت پایین از قیمت پایینتری برخوردارند و این امر رقابت قیمتی را برای تولیدکننده داخلی دشوار کرده است.
وی افزود: یک لنج میتواند در یک ماه ۶۰ تن پارچه وارد کشور کند که این میزان به اندازه تولید یک ماه یک کارخانه داخلی است، از طرفی هیچ مالیات و تعرفهای هم بابت واردات ته لنجی پرداخت نمیشود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازگانی ایران اضافه کرد: واردات پوشاک هم با وجود ممنوعیتهای قانونی، همچنان ادامه دارد بطوری که بر اساس آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا، سال گذشته ۳ میلیارد دلار پوشاک قاچاق وارد کشور شده است.