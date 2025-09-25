به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ محمدیاوری گفت: مأموران پلیس فتای بافق پس از اطلاع از کلاهبرداری از شهروندان، اقدامات لازم را در این خصوص انجام دادند.

وی اداه داد: با تحقیق و بررسی توسط مأموران پلیس فتای بافق مشخص شد که یکی از شاکیان از طریق ورود به لینک جعلی و دیگری از طریق خرید در بستر اینترنت مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند و در مجموع مبلغ ۴۴۰ میلیون ریال از آنها کلاهبرداری شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان بافق گفت: بر این اساس با پیگیری‌های مستمر پلیس فتای بافق و ضمن هماهنگی با مقام قضائی، ۲ کلاهبردار شناسایی و مبالغ کلاهبرداری شده به حساب مالباختگان بازگردانده شد.