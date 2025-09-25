به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج مسابقات به این شرح است:

الجزیره ۰ - ۱ الوحده

در تیم الوحده محمد قربانی هافبک ملی پوش ایرانی به طور کامل بازی کرد و در دقیقه ۵۲ کارت زرد گرفت.

خورفکان ۲ - ۴ اتحاد کلبا

در تیم اتحاد کلبا احمد نوراللهی هافبک ایرانی و شهریار مغانلو مهاجم ایرانی به طور کامل بازی کردند و سامان قدوس هافبک ایرانی از نیمه دوم به میدان آمد. مغانلو در دقیقه ۷۴ گل دوم کلبا را به ثمر رساند و قدوس در دقیقه ۸۶ پاس گل چهارم را ارسال کرد.



در جدول لیگ امارات تیم الوحده (تیم محمد قربانی) با ۱۱ امتیاز صدرنشین شد و تیم‌های العین، شباب الاهلی (سعید عزت اللهی و سردار آزمون) و اتحاد کلبا (تیم شهریار مغانلو، سامان قدوس و احمد نوراللهی) با ۱۰ امتیاز دوم تا چهارم هستند. تیم النصر (تیم مهدی قائدی) با ۷ امتیاز در رده ششم جای گرفت و تیم البطائح (تیم فرهاد مجیدی) با ۳ امتیاز در رده دوازدهم جای دارد.