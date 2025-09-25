مسابقات وزنه برداری پیشکسوتان کشور، انتخابی تیم ملی وزنه برداری پیشکسوتان به میزبانی ملایر آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس هیئت وزنه برداری استان همدان گفت: در این مسابقات در دو بخش، ۲۵۰ وزنه بردار آقا و ۱۵۰ وزنه برداری خانم به رقابت خواهند پرداخت.

امیر حسین حسنی افزود: راهیافتگان به تیم ملی پیشکسوتان وزنه برداری کشور در مسابقات آسیایی این ورزش به میزبانی کشور پاکستان با حریفان خود به رقابت می‌پردازند.

مسابقات وزنه برداری پشکسوتان کشور تا ۷ مهر در ملایر پیگیر می‌شود.