پخش زنده
امروز: -
مسابقات وزنه برداری پیشکسوتان کشور، انتخابی تیم ملی وزنه برداری پیشکسوتان به میزبانی ملایر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس هیئت وزنه برداری استان همدان گفت: در این مسابقات در دو بخش، ۲۵۰ وزنه بردار آقا و ۱۵۰ وزنه برداری خانم به رقابت خواهند پرداخت.
امیر حسین حسنی افزود: راهیافتگان به تیم ملی پیشکسوتان وزنه برداری کشور در مسابقات آسیایی این ورزش به میزبانی کشور پاکستان با حریفان خود به رقابت میپردازند.
مسابقات وزنه برداری پشکسوتان کشور تا ۷ مهر در ملایر پیگیر میشود.