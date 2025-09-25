به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، مراسم معنوی گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گمنام با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و مسئولان در شهرستان میاندوآب برگزار شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام حسن‌زاده امام جمعه میاندوآب در سخنانی با تأکید بر جایگاه رفیع شهدا، تداوم راه آنان را وظیفه‌ای همگانی دانست.

همچنین تیموری فرماندار میاندوآب نیز با گرامیداشت ایثارگری‌های رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس، بر ضرورت تبیین فرهنگ ایثار و شهادت برای نسل جوان تأکید کرد.