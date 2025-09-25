به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، علیرضا زاکانی امروز در اجلاس شهرداران کلان‌شهر‌های کشور با اشاره به اهمیت انسجام و همدلی میان مدیران شهری در ادامه با اشاره به تقدیر از مادر شهید حسن ترک اظهار داشت: توفیق داشتیم امروز ویژه یاد و خاطره شهیدان را گرامی بداریم و از راهنمایی‌ها و رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب بهره‌مند شویم و قدردان هستیم.

وی بر اهمیت همکاری و تبادل تجربیات میان کلان‌شهر‌های کشور تاکید کرد و افزود: این اجلاس با هدف بررسی مسائل و چالش‌های مدیریت شهری و ارائه راهکار‌های نوین برای توسعه کلان‌شهر‌ها برگزار شده است.

شهردار تهران بابیان اینکه حلقه مفقوده در کشور مغفول ماندن ظرفیت شهرداری هاست گفت: باراصلی کلان شهر‌ها روی دوش شهرداران است بنابراین بااتحاد و یکی کردن اهداف می‌شود در این مسیر پویاتر قدم برداشت.

اجلاس شهرداران کلانشهر‌های ایران، با‌حضور شهرداران شهر‌های تهران، مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم، اهواز، کرمانشاه، رشت، ارومیه، زاهدان، همدان، کرمان، یزد، اردبیل، بندرعباس و اراک؛ به میزبانی پایتخت تاریخ و تمدن ایران برگزار شد.

رئیس مجمع شهرداران کلان‌شهر‌ها در ادامه بر اهمیت اتحاد، همکاری و انتقال تجربیات میان کلان‌شهر‌ها تأکید کرد و با بیان اینکه ظرفیت اتحاد و یکپارچگی مدیران شهری می‌تواند تحقق اهداف انقلاب و توسعه پایدار شهر‌ها را تضمین کند، گفت: این اجلاس فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربیات، آماده‌سازی برای شرایط سخت و توانمندسازی مدیران شهری است تا با همدلی گام‌های مؤثرتری در مدیریت شهری برداریم.

وی افزود: با پشتکار، همدلی و تمرکز بر ظرفیت‌های قانونی و اجتماعی شهر‌ها می‌توانیم شهر‌ها را برای مواجهه با چالش‌های آینده آماده کنیم و بر مشکلات غلبه کنیم. زاکانی با بیان اینکه رهزن کار‌های ما تفرقه است گفت: سخنرانی رئیس جمهور در سازمان ملل یک سخنرانی خوب و همراه با عزت بود و این نشان می‌دهد ظرفیت اتحاد در تحقق اهداف انقلاب، چه ظرفیت‌های بی شماری برای ما دارد.

وی با اینکه یکی از ظرفیت‌های مغفول مانده در کشور ظرفیت شهرداری‌هاست افزود: شاید علت این غفلت این است که شورا‌های شهر‌ها با ۲۰ سال تاخیر شکل گرفتند و این ۲۰ سال تاخیر سبب شده مجموعه‌هایی خود را جانمایی کرده و قانون اساسی شکل نگیرد.

شهردار تهران با تشریح وضعیت کنونی کشور و لزوم فعالیت بیشتر شهرداری‌ها ادامه داد: باید با یکدیگر همفکری کرده و راه‌های جدیدی را دنیال کنیم که نتیجه آن گره گشایی از کار مردم باشد، چرا که مردم برایشان فرق ندارد این خدمات را از کجا دریافت می‌کنند آنها خدمت را از نظام می‌گیرند، پس باید بتوانیم با همفکری این مسیر را باز کرده و موفق گام برداریم.