به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی در آیین اجرای طرح پویش مهر تحصیلی که با حضور استاندار آذربایجان غربی در امامزاده غریب حسن ارومیه برگزار شد با اشاره به این که پویش مهر تحصیلی هر ساله همزمان با بازگشایی مدارس به صورت همزمان با سراسر کشور اجرا می‌شود گفت: در آذربایجان غربی با استفاده از ظرفیت موقوفات و با هدف حمایت از علم و دانش و ترویج سنت حسنه وقف در زمینه علم و فناوری این طرح اجرا می‌شود.

حجت‌الاسلام جوانبخت با بیان این که بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ بسته مهر تحصیلی که مایحتاج یک ساله دانش آموزان است توسط واقفان خیراندیش تهیه شده و با همکاری آموزش و‌پرورش استان در اختیار دانش آموزان مناطق محروم قرار می‌گیرد افزود: از این تعداد بسته آموزشی بیش از یک هزار و ۲۰۰ بسته در شهرستان ارومیه و ۱ هزار بسته نیز در پنج شهرستان استان بر اساس اجرای نیت واقفان خیراندیش توزیع خواهد شد.

او اضافه کرد: بیش از ۳۳ موقوفه با ارزش ریالی بیش از ۲۰ میلیارد تومان برای این موضوع تخصیص یافته است.