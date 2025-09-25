تعطیلی نانوایی متخلف در یاسوج
نانوایی متخلف در یکی از بلوارهای معروف شهر برای چندمین بار پلمپ شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، بنا به گفته مدیر کل تعزیرات حکومتی استان دلیل اصلی پلمپ این نانوایی گران فروشی است.
مردم از نانواییهای متخلف در شهر یاسوج به شدت گلایهمند هستند نانواییهایی که قانون و نظارت را دور زده و به دلخواه خود هر کاری که دوست دارند انجام میدهند.
نانوایی یا نانواییهایی که با پاشیدن ۵ گرم کنجد بر روی نان بربری قیمت آن را دو برابر میکنند یعنی اینکه ۵ گرم کنجد نزد این آقایان ۴ هزار تومان قیمت دارد.
این دست نانوایی برای سود بردن خودشان نان ساده پخت نمیکنند تا بتوانند ۴ گرم کنجد را به قیمت ۴۰۰۰ تومان به خورد مردم بدهند و توقع دارند که هیچ نظارتی روی کار آنها نشود
معلوم نیست این دست نانواییها نان گردن کلفتی خودشان را میخورند یا نان عدم نظارت در شهر یاسوج را به هر حال تعزیرات حکومتی وارد عمل شده و یکی از این دست نانواییها را فعلاً پلمپ کرده است.