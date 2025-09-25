به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، بنا به گفته مدیر کل تعزیرات حکومتی استان دلیل اصلی پلمپ این نانوایی گران فروشی است.

مردم از نانوایی‌های متخلف در شهر یاسوج به شدت گلایه‌مند هستند نانوایی‌هایی که قانون و نظارت را دور زده و به دلخواه خود هر کاری که دوست دارند انجام می‌دهند.

نانوایی یا نانوایی‌هایی که با پاشیدن ۵ گرم کنجد بر روی نان بربری قیمت آن را دو برابر می‌کنند یعنی اینکه ۵ گرم کنجد نزد این آقایان ۴ هزار تومان قیمت دارد.

این دست نانوایی برای سود بردن خودشان نان ساده پخت نمی‌کنند تا بتوانند ۴ گرم کنجد را به قیمت ۴۰۰۰ تومان به خورد مردم بدهند و توقع دارند که هیچ نظارتی روی کار آنها نشود