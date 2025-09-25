به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، امروز با حضور فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی از خانواده شهید محمد مهدی مقدم و مرتضی بکائی در استانداری گیلان تجلیل شد.

شهید محمد مهدی مقدم از خادمان شهید گیلان، سال ۱۳۹۰ به مدت یک هفته در خدمت زائران دانشجوی دانشگاه آزاد رشت در اردوی راهیان نور بود که بر اثر سانحه رانندگی به مقام شهادت نائل آمد.

شهید مرتضی بکائی هم سال ۱۳۶۲ در دهلران به شهادت رسید. پیکر وی مدت‌ها در منطقه بر جای ماند و سال ۱۳۷۲ پس از تفحص در زادگاهش روستای کویه سفلی از توابع شهرستان رودسر به خاک سپرده شد.