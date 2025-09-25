به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ بمناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس حجت الاسلام میرزایی نماینده مردم شاهین دژ و تکاب نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی به همراه مسئولان شهرستان شاهین دژ با حضور در منزل شهیدان رسولی، بشارتی، اردشیری با اهدای لوح و هدایایی از مقام شامخ شهدا تجلیل کردند.

دراین دیدار‌ها حجت الاسلام میرزایی نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی با تبریک هفته دفاع مقدس شهدا را وارثان و طلایه داران اصلی انقلاب اسلامی برشمردند و بر ادامه راه و مکتب شهدا تأکید کردند.