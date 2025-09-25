بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ عصر امروز با حضور وزیر ارتباطات و جمعی از فعالان صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات افتتاح شد تا تازه‌ترین دستاورد‌ها و نوآوری‌های این حوزه به نمایش گذاشته شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بیست و هشتمین نمایشگاه الکامپ (الکامپ ۱۴۰۴) امروز بعد از ظهر ۳ مهر ماه با حضور سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نمایشگاه بین المللی تهران با شعار «سرمایه‌گذاری هوشمند، توسعه پایدار» افتتاح شد. این نمایشگاه تا یکشنبه ۶ مهر ادامه خواهد داشت.

این رویداد هر روز از ساعت ۹ تا ۱۷ میزبان علاقه‌مندان و فعالان حوزه فناوری است.

نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۴ همچنین با تمرکز ویژه بر امنیت سایبری برگزار می‌شود و سالن‌های تخصصی نیز به این موضوع اختصاص یافته‌اند. در این دوره از نمایشگاه، بیش از ۵۰۰ شرکت داخلی و حدود ۷۰ شرکت خارجی حضور دارند.

برنامه‌های متنوعی در الکامپ ۲۸ پیش بینی شده و الکامپ امسال بار دیگر میزبان رقابت‌های الکام‌پیچ خواهد بود؛ رویدادی ملی که با استقبال گسترده استارتاپ‌ها و تیم‌های نوآور از سراسر کشور رو‌به‌رو شده است.

همچنین سالن‌های اختصاصی در حوزه امنیت سایبری و هوش مصنوعی به همراه بخش تیم دانش آموزی در تینو استار و بخش توان تک از جمله بخش‌های الکامپ امسال هستند.

بیست و هشتمین دوره نمایشگاه بین‌المللی الکامپ ۳ تا ۶ مهرماه به مدت چهار روز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار خواهد شد.