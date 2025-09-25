مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت: مسجد خانم زنجان در حال حاضر به صورت مشارکتی در حال مرمت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ سید میکائیل موسوی گفت: این مکان مذهبی نمادی از معماری ایرانی و اسلامی است. مسجد خانم در حال حاضر توسط هیأت امنای مسجد و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان در حال مرمت است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان افزود: برچیدن عناصر الحاقی داخل حجرات وبرگردان فرم معماری بنا به اصالت زمان ساخت مجموعه، برچیدن اندود‌های گچ فرسوده وطبله شده‌ی داخل حجرات شمالی- غربی- شرقی، مرمت موضعی نمای داخل حجرات، جرز‌ها و طاق‌ها در حال انجام است.

وی گفت: بندکشی نمای داخل حجرات، برچیدن نخاله‌های ساختمانی انباشته شده در کف فضای زیرین حجرات غربی- شرقی وترمیم کف و جداره‌ها، سندپلاست نمای داخل حجرات در حال انجام است.

موسوی ادامه داد: ساماندهی تاسیسات گاز وبرق حجرات، نورپردازی نمای داخل وبیرون حجرات هم در حال انجام است.

وی تصریح کرد: هم اکنون مسجد خانم توسط هیأت امنای مسجد و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان به صورت مشارکتی در حال مرمت است.