پخش زنده
امروز: -
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت: مسجد خانم زنجان در حال حاضر به صورت مشارکتی در حال مرمت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ سید میکائیل موسوی گفت: این مکان مذهبی نمادی از معماری ایرانی و اسلامی است. مسجد خانم در حال حاضر توسط هیأت امنای مسجد و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان در حال مرمت است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان افزود: برچیدن عناصر الحاقی داخل حجرات وبرگردان فرم معماری بنا به اصالت زمان ساخت مجموعه، برچیدن اندودهای گچ فرسوده وطبله شدهی داخل حجرات شمالی- غربی- شرقی، مرمت موضعی نمای داخل حجرات، جرزها و طاقها در حال انجام است.
وی گفت: بندکشی نمای داخل حجرات، برچیدن نخالههای ساختمانی انباشته شده در کف فضای زیرین حجرات غربی- شرقی وترمیم کف و جدارهها، سندپلاست نمای داخل حجرات در حال انجام است.
موسوی ادامه داد: ساماندهی تاسیسات گاز وبرق حجرات، نورپردازی نمای داخل وبیرون حجرات هم در حال انجام است.
وی تصریح کرد: هم اکنون مسجد خانم توسط هیأت امنای مسجد و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان به صورت مشارکتی در حال مرمت است.