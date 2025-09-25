سامانه روابط اشخاص با هدف شفافیت در تسهیلات و تعهدات نظام بانکی کشور با وزیر اقتصاد به بهره برداری رسید.

این سامانه با شفاف بخشی روابط اشخاص به عنوان سهامداران نظام بانکی و روابط ذی نفعان، به توزیع عادلانه تسهیلات در کشور کمک خواهد کرد.

این سامانه از اطلاعات سامانه‌های نظارتی بانک مرکزی از جمله «سمات»، «مهتاب»، «شاداب» و «سام» و همچنین داده های سازمانهای بورس، ثبت احوال و ثبت اسناد و املاک کشور بهره می گیرد.