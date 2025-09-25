رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، با تاکید بر نقش محوری دانشگاه در تربیت فرهنگی و اجتماعی دانشجویان، از مسئولیت معاونت فرهنگی در مدیریت و هدایت جریان‌های فرهنگی دانشگاهی خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداو سیما،؛ مصطفی رستمی در مراسم اختتامیه شصت و هفتمین اجلاس معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در دانشگاه الزهرا (س) به اهمیت نقش استاد و متون آموزشی در این زمینه اشاره کرد و دانشگاه را بستر اصلی برای آموزش مسئولیت‌پذیری و جامعه‌پذیری دانست. وی با بیان اینکه دانشگاه امروز قدرت‌ساز است، به نقش دانشگاه در اقتدارآفرینی کشور، از جمله در جنگ ۱۲ روزه، اشاره کرد.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها گفت: معاونت فرهنگی قرار است که جریان‌های فرهنگی دانشگاه‌ها را سکانداری و مدیریت کند تا به سر حد مطلوب برسد و استاد بیشترین نقش تربیتی را در دانشگاه‌ها عهده دار است.

رستمی افزود: متون آموزشی و تخصصی نیز در این حوزه نقش دارند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها گفت: اولین فرصت کار تربیتی هنگامی است که دانشجویان وارد محیط دانشگاه‌ها می‌شوند. رستمی افزود: بهترین مکان برای آموزش مسولیت پذیری، جامعه پذیری، نقش پذیری و فرصت‌های یادگیری ارتباطات فضای دانشگاههاست. وی افزود: مجموعه داده‌ها و داشته‌های دانشگاه‌ها باید به عنوان فرصت‌ها و ظرفیت‌های کار فرهنگی، اجتماعی و تربیتی دانشجو در نظر گرفته شود.

رستمی گفت: دانشگاه امروز قدرت ساز است، جنگ ۱۲ روز نشان داد هم رفتار دشمن فناورانه بود و هم پاسخ مقتدرانه کشورمان فناورانه بود یعنی دانشگاه اقتدار می‌آفریند؛ هم در حوزه پاسخ سخت و هم بعدا در حوزه پاسخ نرم.

وی گفت: در حوزه انسجام اجتماعی جزء ماموریت‌های فرهنگی دانشگاه‌ها تعریف شده است. جریان دانشگاهی جریانی است که می‌تواند پیشران باشد در حوزه اقتدار آفرینی.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها گفت: شهید طهرانچی باورمند بود که باید به اقتدار علمی برسیم، افق این دانشمند تربیت دانشجویانی برای تاسیس سپاه علمی.

رستمی افزود: جریان علم همه جا وجود دارد جهت حوزه ماموریتی به این علم ارزش می‌دهد، دانشگاه باید به علم و عالم جهت بدهد.