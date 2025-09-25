پخش زنده
معاون اجرایی رئیسجمهور در نشست مشترک با شورای معاونین، هیئت مدیره و مدیران عامل هلدینگهای شستا، بر ضرورت تغییر نگاه به بخش خصوصی، ارتقاء شفافیت و تقویت گفتوگو با افکار عمومی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور در این نشست که در حضور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاشهای مجموعه شستا و پس از استماع گزارش جامع از وضعیت سرمایهگذاریهای این مجموعه گفت: «یکی از چالشهای تاریخی اقتصاد ایران، نگاه منفی به بخش خصوصی و سرمایهداری است. این نگاه که ریشه در تفکرات گذشته دارد، امروز مانعی جدی برای خصوصیسازی و توسعه اقتصادی کشور است و باید با کار فرهنگی و اجتماعی اصلاح شود.»
وی با اشاره به تجربه جهانی در عبور از اقتصاد دولتی و حرکت به سمت بازار آزاد افزود: «کشورهایی که زمانی اقتصاد متمرکز داشتند، با سپردن امور به بخش خصوصی توانستند مسیر توسعه را طی کنند. در ایران نیز با تأکیدات مقام معظم رهبری و باور رئیسجمهور محترم، دولت باید بر سه حوزه اصلی امنیت، سلامت و آموزش متمرکز شود و سایر امور را به بخش خصوصی واگذار کند.»
قائمپناه در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت استقلال مدیریتهای اقتصادی از مداخلات غیرتخصصی خاطرنشان کرد: «سازوکارهای انتصاب و اداره شرکتها باید بر پایه معیارهای حرفهای، شفاف و کارشناسی، طوری طراحی شود تا از هرگونه فشار سیاسی یا مداخلات غیرکارشناسی مصون بماند.»
وی افزود: «همانطور که امروز در انتخاب سفیران ما در کشورهای خارجی مداخلات چندانی در کار وزارت امور خارجه صورت نمیگیرد، در بنگاههای اقتصادی نیز معیارهای تخصصی و حرفهای باید چنان دقیق و سختگیرانه طراحی شود که اساسا امکان فشار و مداخله و توصیههای غیرتخصصی و غیرکارشناسی مسدود شود.»
معاون اجرایی رئیسجمهور همچنین گفتوگوی شفاف و سازنده با جامعه را لازمه موفقیت سیاستهای توسعهای از جمله در شستا دانست و تأکید کرد: «باید با اقناع اجتماعی و روشنگری، مردم و نمایندگان مجلس را نسبت به منافع خصوصیسازی و واگذاریها آگاه کنیم. اگر افکار عمومی همراهی نکند، تحقق برنامهها دشوار خواهد بود.»
وی با انتقاد از ضعف اطلاعرسانی در برخی مجموعههای ذیل دولت گفت: «برندسازی، شفافیت و تعامل با جامعه باید به اولویت شستا و سازمان تأمین اجتماعی تبدیل شود. مردم باید بدانند این مجموعهها چه دستاوردهایی داشتهاند، در چه بخشهایی سودآور بودهاند و چه چالشهایی پیش رو دارند.»
قائمپناه در ادامه با اشاره به تمرکز بیش از اندازه صنایع و شرکتها در تهران، بر ضرورت تمرکززدایی تأکید کرد و افزود: «انتقال بخشی از فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاریهای مجموعه شستا به سواحل جنوبی کشور علاوه بر کاهش هزینههای تولید و صادرات، میتواند به حل مشکلات جمعیتی و زیستمحیطی پایتخت کمک کند.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: اداره صحیح کشور نیازمند گفتوگوی مستمر با مردم، نمایندگان مجلس و نخبگان است. هیچ اصلاح و تحولی با دستور و اجبار پایدار نمیشود؛ بلکه باید با شفافیت، مشارکت و اقناع اجتماعی مسیر توسعه ملی را هموار کرد.