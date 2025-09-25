پخش زنده
اسامی برگزیدگان شهریور ماه هفدهمین دوره ارتقای قاریان ممتاز که شورای عالی قرآن در قالب ۱۷ کلاس آن را برگزار میکند، اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برگزاری دورههای آموزش تخصصی قرائت از جمله وظایف شورای عالی قرآن است که قدمتی ۳۰ ساله دارد و در سالهای اخیر، استفاده از فضای مجازی، حضور تعداد بیشتری از ممتازان عرصه قرائت را در این دوره ها، فراهم کرده است.
در هفدهمین دوره ارتقای قاریان ممتاز، اساتیدی همچون رضا محمدپور، سعید رحمانی، سعید بیژنی، مسعود نوری، علی قاسمآبادی، حسن مختاری، سعید حاجیان و علی خانی حضور داشتند.
در جلسات شهریورماه که در روزهای گذشته برگزار شد؛ سیدجاسم موسوی، صالح دغاغله، مهدی سیاحی و امیرحسین داودی از خوزستان، یوسف قنبری از زنجان، ابراهیم فلاح تبسم چهره از گیلان، احسان بیات و محمدامین جهانآرا از همدان، مرتضی سلیمانی از آذربایجان غربی، رسول دوستمحمدی از کرمان، مهدی روشندل از تهران، جواد سبزبان از خراسان جنوبی، محمدرضا زارعشاهی از یزد، علی امامی از ایلام، محمد ابراهیم یونسیان از سمنان و حسین فاضلیان از اصفهان به عنوان نفرات برگزیده تعیین شدند.
جلسات ارتقای قاریان، یک نوبت در ماه بهصورت مجازی و برخط و یک نوبت در ماه به صورت ارسال تلاوت برگزار میشود.