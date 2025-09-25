نظام ارجاع به پزشک، نخستین دروازه ورود شهروندان به نظام سلامت و گامی برای پیشگیری از مراجعه غیرضرور به پزشک متخصص است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نظام ارجاع به پزشک، نخستین دروازه ورود مردم به نظام سلامت است.
نظام ارجاع یعنی هر فرد یا خانواده، یک پزشک مشخص دارد که او را در طول زندگی میشناسد، سوابق بیماریاش را پیگیری میکند و در مواقع لزوم، بهترین مسیر درمانی را برایش انتخاب مینماید.
بیمار، به جای مراجعه مستقیم به متخصصان متعدد و پراکنده، ابتدا به پزشک خانواده خود مراجعه میکند.
پزشک، وضعیت را بررسی میکند، بیماریهای ساده را درمان میکند و اگر نیاز به خدمات تخصصی باشد، بیمار را به سطح بالاتر یعنی متخصصان یا بیمارستانها ارجاع میدهد.
این نظام سه مزیت بزرگ دارد:
اول، مدیریت هزینهها؛ زیرا جلوی مراجعات غیرضروری به پزشکان متخصص گرفته میشود.
دوم، افزایش کیفیت درمان؛ چون پیگیری سلامت توسط یک پزشک آشنا با پرونده کامل بیمار انجام میگیرد؛ و سوم، عدالت در سلامت؛ همه افراد، چه در شهرهای بزرگ و چه در مناطق محروم، دسترسی برابر به خدمات اولیه دارند.
اجرای کامل طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع، میتواند از سردرگمی بیماران جلوگیری کند، از ازدحام بیمورد در مطبها و بیمارستانها بکاهد و مهمتر از همه، سلامت جامعه را به شکلی منظم و هدفمند ارتقا دهد.