واژگونی و آتش سوزی پژو ۴۰۵در محور ارومیه به سرو ۱ مصدوم برجا گذاشت .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیرعامل هلال‌احمر آذربایجان غربی گفت: گزارشی مبنی بر واژگونی و آتش سوزی یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در محور ارومیه به سرو، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

حمید محبوبی افزود: بلافاصله نجاتگران هلال احمر پایگاه امداد و نجات سرو شهرستان ارومیه به محل حادثه اعزام شدند.

به گفته وی این حادثه ۱ مصدوم داشت که مصدوم حادثه بعد از رهاسازی و انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی انتقال داده شد.