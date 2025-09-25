پخش زنده
واژگونی و آتش سوزی پژو ۴۰۵در محور ارومیه به سرو ۱ مصدوم برجا گذاشت .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیرعامل هلالاحمر آذربایجان غربی گفت: گزارشی مبنی بر واژگونی و آتش سوزی یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در محور ارومیه به سرو، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.
حمید محبوبی افزود: بلافاصله نجاتگران هلال احمر پایگاه امداد و نجات سرو شهرستان ارومیه به محل حادثه اعزام شدند.
به گفته وی این حادثه ۱ مصدوم داشت که مصدوم حادثه بعد از رهاسازی و انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی انتقال داده شد.