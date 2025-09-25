به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ حائری با بیان اینکه سطح کل کشت زراعی استان ۸۵۰ هزار هکتار است، گفت: با شروع سال زراعی از ابتدای مهرماه، کشت محصولات اساسی از جمله گندم (آبی و دیم)، جو (آبی) و کلزا در استان آغاز شده و زمین‌های کشاورزی در حال آماده‌سازی و کشت هستند.

وی به تمهیدات اندیشیده شده برای حمایت از کشاورزان در این فصل زراعی اشاره کرد و افزود: در حوزه تأمین بذر، حدود ۲۱ هزار هکتار (یا ۲۱ هزار پوند) بذر گواهی شده و طبقه‌بندی شده برای کشاورزان در نظر گرفته شده است. همچنین، ۳۰ هزار تن کود شیمیایی تهیه شده که به تدریج در اختیار کشاورزان قرار خواهد گرفت.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان زنجان، بر اهمیت رعایت نظام تناوب زراعی و استفاده از ارقام زراعی مقاوم به شرایط اقلیمی منطقه تأکید کرد و افزود: ارقامی مانند “آذر” و “باران” که با شرایط اقلیمی استان سازگار هستند و مقاومت خوبی در برابر خشکسالی از خود نشان می‌دهند، در دستور کار کشت قرار دارند. توصیه می‌شود کشاورزان از بذرهای گواهی شده و مورد تأیید مراکز تحقیقاتی استفاده کنند تا شاهد برداشت محصولات با کیفیت باشیم.

حائری همچنین به ارائه خدمات فنی و مشاوره‌ای توسط کارشناسان جهاد کشاورزی در مدیریت‌های شهرستان‌ها و مراکز خدمات اشاره کرد و افزود: همکاران ما آماده حضور در مزارع و ارائه راهنمایی‌های لازم به کشاورزان هستند.

وی افزود: برای حمایت از توسعه کشاورزی و نوسازی ناوگان مکانیزاسیون، تسهیلاتی برای خرید ادوات کشاورزی در نظر گرفته شده است. کشاورزان می‌توانند با مراجعه به مدیریت‌های جهاد کشاورزی، درخواست خود را برای دریافت این تسهیلات ثبت کنند

حائری پایان خاطرنشان کرد: پیش‌بینی‌های هواشناسی نیز حاکی از شرایط مناسب برای ادامه کشت و کار در استان است.