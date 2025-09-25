آغاز "میهمانی لالهها" در قزوین؛ ادای احترام به شهدای دفاع مقدس و مقاومت
همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، مراسم "میهمانی لالهها" با حضور مسئولین استانی و اقشار مختلف مردم در گلزار شهدای قزوین برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
این مراسم به منظور زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، جانبازان متوفی و والدین معظم شهدا، که در ماه مهر به شهادت رسیدهاند، برگزار گردید.
در این رویداد فرهنگی و معنوی، همچنین یادبود اولین سالگرد شهادت سیدالشهدای مقاومت، مجاهد کبیر شهید سید حسن نصرالله، و شهید القدس سردار نیلفروشان و شهید سید هاشم صفیالدین، و همچنین شهدای اقتدار ایران اسلامی گرامی داشته شد.
غبارروبی و عطرافشانی مزار مطهر شهدای قزوین، بخش دیگری از این مراسم باشکوه بود.
مدیرکل بنیاد شهید: ایمان و ایستادگی، سرمایه ملت ایران
اسماعیلی، مدیرکل بنیاد شهید، در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مهر ماه شهرستان قزوین، شهید سید حسن نصرالله و شهدای اقتدار، به ایستادگی ملت ایران در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: "ملت ایران با کمترین امکانات مادی، اما با ایمانی راسخ، برای دفاع از دین، شرف و وطن ایستادند.
وی افزود: سرمایههای اصلی ما، خانوادههای معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران هستند."
فرمانده سپاه استان: شهدا، حافظان آبروی ملت و کشور
سردار رفیعی آتانی، فرمانده سپاه استان قزوین، با بیان اینکه استان قزوین بیش از سه هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است، اظهار داشت: "شهدا جان خود را در طبق اخلاص نهادند تا آبروی ملت و کشور را حفظ کنند."
وی با اشاره به آغاز جنگ تحمیلی در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ توسط رژیم بعث عراق با پشتیبانی آمریکا، گفت: "در آن روزها، صدام ادعا میکرد که ایران را در هفت روز فتح خواهد کرد، اما به لطف رشادت شهدا، این اتفاق نیفتاد. ما یاد شهدا را گرامی میداریم که نگذاشتند کشور به دست بیگانگان بیفتد. ما از کسانی که این اقتدار را برای ما به ارمغان آوردند، تجلیل میکنیم و به خانواده شهدا بدهکاریم."
فرمانده سپاه استان تاکید کرد: "دشمنان، از جمله صدام و آمریکاییها، به دنبال تجزیه ایران بودند، اما به همت شهدا، به خواستههای شوم خود نرسیدند. توان نظامی و موشکی امروز ایران، مرهون ایثارگری شهداست. شهدا اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک ایران جدا شود و ایران را به حرم تبدیل کردند."
وی گفت: "دشمنان با همان اهداف قبلی، در ۲۳ خرداد امسال نیز به ایران حمله کردند. هدف اول آنها تضعیف ایران و ایجاد تفرقه بود، هدف دوم تجزیه ایران و هدف سوم سقوط جمهوری اسلامی. اما به لطف اتحاد ملت، توان نظامی و رهبری مقام معظم رهبری، دشمنان در رسیدن به اهداف خود ناکام ماندند. ما هزینه دادیم، اما اهداف خود را حفظ کردیم."