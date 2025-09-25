به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سردارزهرایی رییس سازمان بسیج سازندگی در کشور از جذب بیش از نیمی از اعتبارات اشتغالزایی این سازمان در کشور خبرداد.

وی گفت: از سال ۱۰ همت میزان تسهیلات مصوب دولت و مجلس به بسیج سازندگی بوده است که تا کنون بیش از ۶ همت آن جذب شده است و زمینه اشتغال مستقیم ۱۲۰ هزار نفر را فراهم کرده است.

وی همچنین با اشاره به تمرکز سازمان بر طرح‌های اشتغالزا در حوزه اقتصاد مقاومتی گفت: تا پایان امسال نیز ۱۵۰ هزار نفر در کارگاه‌های کوچک اقتصادی کوثر در معیشت مردم مشغول به کار می‌شوند.

باحضور سردار زهرایی یک واحد دانش بنیان در تولید ادویه در بهرام آباد نیز به بهره برداری رسید.

شبنم کریمیان مدیر این واحد تولیدی گفت: برای راه اندازی این واحد تولیدی نزدیک به یک میلیارد تومان هزینه شده است که سالانه ۱۰۰ تن ادویه در آن تولید می‌شود.