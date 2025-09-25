پخش زنده
مدیر کل هواشناسی گیلان اعلام کرد: از عصر فردا یک سامانه بارشی وارد استان خواهد شد و هوا ۵ درجه خنکتر میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: ورود سامانه بارشی از عصر فردا به استان موجب افزایش ابر و کاهش ۲ تا ۵ درجه ایی دمای هوا خواهد شد.
وی افزود: این سامانه ناپایدار تا اواسط هفته آینده در استان مستقر است.
مدیر کل هواشناسی گیلان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته صومعه سرا با ۲۴ درجه دما گرمترین و دیلمان با ۴ درجه دما سردترین نقطه استان بوده است.
دمای فعلی رشت ۲۷ درجه و رطوبت این شهر ۵۰ درصد است.