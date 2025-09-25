به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، با برگزاری راند دوم جدول اصلی مسابقات تور جهانی تنیس کمتر از ۱۸ سال در زمین‌های مرکز ملی تنیس، تنیسور‌ها برای حضور در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف حریفان خود رفتند.

با انجام راند دوم بخش انفرادی پسران؛ آیریک عابدین زاده، امیر حسین باربد، کیارش صادقی، مانی ملاعسگری، سام عطاران، رادین فهیمی، نادر کاروک و دانیال مشتاقی فر به مرحله یک چهارم نهایی صعود کردند.

این مسابقات در بخش دختران نیز با برگزاری ۸ دیدار پیگیری شد و در نهایت هانا شعبان پور، ال آی زحمتکش حلاجی، سارینا داوری، سارینا اخوان، ملینا عباس زاده، ارغوان سپهر، کیمیا کمالیان و هانا سلطانی با شکست حریفان خود راهی راند دوم بازی شدند.

در بخش دونفره نیز ۴ تیم به مرحله نیمه نهایی صعود کردند و امروز با برگزاری ۱۲ مسابقه تکلیف نفرات راه یافته به نیمه نهایی انفرادی و نهایی دونفره مشخص می‌شود.

این مسابقات از ۲۹ شهریور تا ۵ مهر در مرکز ملی تنیس در بخش دختران و پسران برگزار می‌شود. سرداوری این مسابقات بر عهده ندا کاظمی سرداور نشان سفید کشورمان است و امیر همایون صدری این دوره از رقابت‌ها را مدیریت می‌کند.