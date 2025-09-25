به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ روزنامه دیلی میل نوشت ۱۷ نفر از مسافرانی که روز چهارشنبه ۱۰ سپتامبر امسال، با کشتی به سفر رفته بودند، پس از بازگشت به انگلیس دریافتند دزدان، شبانه به توقفگاهی در شهر ساوثهمپتون، یورش برده و خودرو‌های آنان را ربوده‌اند. به نوشته این روزنامه، این توقفگاه، ویژه مسافرانی است که با کشتی به سفر دریایی می‌روند. پلیس منطقه "همپشایر" از شاهدان خواسته است اطلاعاتشان را درباره این دزدی، با پلیس در میان بگذارند.

روزنامه دیلی میل نوشت این دزدی در فاصله شب نهم سپتامبر تا ساعات اولیه دهم این ماه روی داده است. پلیس اعلام کرده است با مقامات شرکتی که اداره این توقفگاه را در دست دارد، همکاری می‌کند تا به موضوع رسیدگی شود.

افزایش بی سابقه جرایم در انگلیس از جمله سرقت جامعه انگلیس را نگران شرایط امنیتی این کشور کرده است.