مشاور وزیر علوم درباره خروج سرمایه های علمی در صورت بی توجهی به آنان، هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در مراسم گرامیداشت بیستمین سالگرد تأسیس دانشگاه تربت حیدریه با ابراز نگرانی از مهاجرت نخبگان علمی، گفت: کشورهای منطقه با ارسال دعوت نامه های رسمی به دنبال جذب نخبگان ایرانی هستند و در صورت حمایت نکردن مناسب، کشور با خروج گسترده سرمایه های علمی مواجه خواهد شد.
محمد روشن افزود: نگاهداشت نخبگان علمی فقط مختص استادان نیست، بلکه کل جامعه نخبگانی کشور باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
روشن تأکید کرد: دانشگاهها باید بهعنوان نهادهای مستقل با حضور فعال اساتید و خرد جمعی اداره شوند و هیچ گونه ممیزی فکری نباید در فضای دانشگاهی وجود داشته باشد.
مشاور وزیر علوم در ادامه به ضرورت هوشمندسازی دانشگاه ها و تمرکز بر مسائل منطقه ای اشاره کرد و گفت: دانشگاه تربت حیدریه باید به جای افزایش کمی دانشجو، کیفیت آموزش، جذب هیئت علمی توانمند و مأموریت محوری در حوزه های تخصصی مانند کشاورزی و منابع آب را در اولویت قرار دهد.
رئیس دانشگاه تربتحیدریه نیز گفت: در طول دو دهه اخیر، دانشگاه تربت حیدریه توانسته است هزاران دانشجو را در رشته های مختلف علمی، فنی و مهندسی تربیت کند و نقش مهمی در ارتقای سطح علمی و آموزشی منطقه ایفا نماید. این دانشگاه با تلاش بی وقفه اعضای هیئت علمی و کارکنان، محیطی پویا و مستعد برای رشد و توسعه دانشجویان فراهم کرده است.
وی افزود: هم اکنون بیش از دو هزار دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی مشغول به تحصیل هستند و این روند نشان دهنده رشد پایدار و چشم انداز روشن دانشگاه برای آینده است.
در پایان این مراسم، از خیران دانشگاه تربت حیدریه که در زمینه کمک به توسعه زیرساخت ها و حمایت های مالی نقش مؤثری داشته اند، قدردانی شد.