مشاور وزیر علوم درباره خروج سرمایه های علمی در صورت بی توجهی به آنان، هشدار داد.

بی‌ توجهی به نخبگان، زمینه‌ ساز خروج سرمایه‌ های علمی کشور است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در مراسم گرامیداشت بیستمین سالگرد تأسیس دانشگاه تربت‌ حیدریه با ابراز نگرانی از مهاجرت نخبگان علمی، گفت: کشورهای منطقه با ارسال دعوت‌ نامه‌ های رسمی به دنبال جذب نخبگان ایرانی هستند و در صورت حمایت نکردن مناسب، کشور با خروج گسترده سرمایه‌ های علمی مواجه خواهد شد.

محمد روشن افزود: نگاهداشت نخبگان علمی فقط مختص استادان نیست، بلکه کل جامعه نخبگانی کشور باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

روشن تأکید کرد: دانشگاه‌ها باید به‌عنوان نهادهای مستقل با حضور فعال اساتید و خرد جمعی اداره شوند و هیچ گونه ممیزی فکری نباید در فضای دانشگاهی وجود داشته باشد.

مشاور وزیر علوم در ادامه به ضرورت هوشمندسازی دانشگاه‌ ها و تمرکز بر مسائل منطقه‌ ای اشاره کرد و گفت: دانشگاه تربت‌ حیدریه باید به جای افزایش کمی دانشجو، کیفیت آموزش، جذب هیئت علمی توانمند و مأموریت‌ محوری در حوزه‌ های تخصصی مانند کشاورزی و منابع آب را در اولویت قرار دهد.

رئیس دانشگاه تربت‌حیدریه نیز گفت: در طول دو دهه اخیر، دانشگاه تربت‌ حیدریه توانسته است هزاران دانشجو را در رشته‌ های مختلف علمی، فنی و مهندسی تربیت کند و نقش مهمی در ارتقای سطح علمی و آموزشی منطقه ایفا نماید. این دانشگاه با تلاش بی‌ وقفه اعضای هیئت علمی و کارکنان، محیطی پویا و مستعد برای رشد و توسعه دانشجویان فراهم کرده است.

وی افزود: هم‌ اکنون بیش از دو هزار دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی مشغول به تحصیل هستند و این روند نشان‌ دهنده رشد پایدار و چشم‌ انداز روشن دانشگاه برای آینده است.

در پایان این مراسم، از خیران دانشگاه تربت‌ حیدریه که در زمینه کمک به توسعه زیرساخت‌ ها و حمایت‌ های مالی نقش مؤثری داشته‌ اند، قدردانی شد.