بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا سوم مهر، بیش از ۲۷ میلیارد و ۷۳۱ میلیون دلار ارز برای واردات کالا‌های اساسی، دارو، صنایع و خدمات تأمین کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این بانک در راستای تامین نیاز‌های وارداتی در بخش کالا‌های اساسی، ۶ میلیارد و ۹۲۳ میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات این دسته از کالا‌ها که نیاز ضروری مردم می‌باشد تامین ارز انجام داد.

واردکنندگان بخش تجاری و بازرگانی هم برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه ۲۰ میلیارد و ۱۱ میلیون دلار ارز گرفتند.

همچنین برای نیاز‌های خدماتی کشور هم حدود ۷۹۷ میلیون دلار ارز تامین شد.