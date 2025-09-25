پخش زنده
بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا سوم مهر، بیش از ۲۷ میلیارد و ۷۳۱ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، صنایع و خدمات تأمین کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این بانک در راستای تامین نیازهای وارداتی در بخش کالاهای اساسی، ۶ میلیارد و ۹۲۳ میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات این دسته از کالاها که نیاز ضروری مردم میباشد تامین ارز انجام داد.
واردکنندگان بخش تجاری و بازرگانی هم برای واردات ماشینآلات و مواد اولیه ۲۰ میلیارد و ۱۱ میلیون دلار ارز گرفتند.
همچنین برای نیازهای خدماتی کشور هم حدود ۷۹۷ میلیون دلار ارز تامین شد.