به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی با حضور در یکی از بیمارستان‌های ارومیه، از حجت الاسلام والمسلمین خراسانی کیا عیادت و در جریان آخرین روند درمان وی قرار گرفت.

حجت الاسلام والمسلمین خراسانی کیا از علمای معمر شهرستان ارومیه بوده که در ۸ سال دفاع مقدس به درجه رفیع جانبازی نائل گشته‌اند.