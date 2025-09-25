به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، غلامرضا نوری قزلجه در نشست فعالان کشاورزی شهرستان بهار از نوآوری‌های بخش کشاورزی، به ویژه در تولید مینی تیوبر سیب زمینی استقبال کرد و گفت: باید قیمت مناسب و متعادل برای محصولات کشاورزی تعیین شود.

او همچنین رعایت الگوی کشت و میزان تولید در قیمت محصولات از جمله سیب زمینی را موثر دانست و افزود: از صادرات محصولات با کیفیت با هدف رشد کشاورزان و تکمیل زنجیره ارزش استقبال می‌کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین از بررسی مشکلات تامین برق و گاز کشاورزان و امهال وام‌های کشاورزی با توجه به خشکسالی در هیئت دولت خبر داد.

غلامرضا نوری قزلجه افزود: جهاد کشاورزی فقط می‌تواند برای محصولاتی قیمت تعیین کند که ارز ترجیحی دریافت کرده باشند.

فرماندار بهار هم از رتبه نخست استانی این شهرستان در تولید سیب زمینی، قارچ، آلو، مرغ و شترمرغ و سیر خبر داد و گفت: ۵۹ انبار برای نگهداری سیب زمینی در این شهرستان وجود دارد.

ابراهیم لشکری افزود: ۱۵ درصد از گندم این شهرستان به علت کم آبی و محصول ضعیف، برداشت نشده و در بخش‌های مختلف از جمله صنایع تبدیلی، آرد و نان، نیازمند اعتبارات ویژه هستیم.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به تولید ۲۵۰ هزار تن سیب زمینی در بهار و اهمیت این محصول به همراه گندم در امنیت غذایی کشور گفت: بیش از ۳۰۰ هزار تن سیب زمینی هم در بهار بارانداز می‌شود.

فتح الله توسلی همچنین از آسیب جدی سیب زمینی کاران در بخش صادرات خبر داد و افزود: فرسودگی دستگاه‌های کشاورزی در سهمیه سوخت کشاورزان لحاظ نمی‌شود.

نمایندگان اتاق بازرگانی، اتحادیه سیب زمینی کاران، صنایع غذایی و صنایع تبدیلی شهرستان بهار هم مهمترین مشکلات حوزه فعالیت خود را بیان کردند.