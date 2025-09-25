برای حمایت از سالمندان و ارج نهادن به مقام والای آنان، طرح استفاده رایگان از سینما‌های منتخب استان، در فاصله ۵ تا ۱۱ مهرماه، همزمان با روز جهانی سالمند، اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز برنامه‌ای ویژه برای استفاده رایگان سالمندان از سینما‌های منتخب این استان از ۵ تا ۱۱ مهرماه امسال، همزمان با روز جهانی سالمند، اجرا می‌کند. این طرح با هدف تکریم جایگاه سالمندان و ایجاد فرصت برابر برای بهره‌مندی آنان از خدمات فرهنگی تدارک دیده شده است.

وی افزود: در این طرح از جمله پردیس سینمایی نه دی هشتگرد و ساویز که تنها در سانس اول هر روز میزبان سالمندان هستند، پردیس سینمایی الهیه که در تمام سانس‌ها خدمات رایگان ارائه خواهد داد و پردیس سینمایی اکومال که برای بازنشستگان به همراه همسر و نیز سالمندان، در تمام سانس‌ها امکان تماشای رایگان فیلم‌ها را فراهم کرده است.