زمین چمن مصنوعی روستاب چشمه پهن، مدرسه روستای جمال آباد و دبستان روستای اَرکوین در اراک افتتاح شد.

افتتاح مدرسه روستای جمال آباد و دبستان روستای اَرکوین در اراک

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در مراسمی به مناسبت بازگشایی مدارس و هفته دفاع مقدس چند طرح عمرانی در منطقه قره کهریز به بهره برداری رسید.

این طرح‌ها شامل مدرسه روستای جمال آباد، دبستان روستای اَرکوین و زمین چمن مصنوعی روستاب چشمه پهن بود که با حضور ابراهیمی نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان و جمعی از مسئولان به بهره برداری رسید.

همچنین در نشست مشترک دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستا‌های منطقه قره کهریز با نماینده و برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان اراک راهکار‌های حل مسائل و مشکلات این منطقه بررسی شد.

ابراهیمی نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان به خبرگزاری صداوسیما گفت: تعریض و رفع خطر راه دسترسی منطقه قره کهریز، تامین آب شرب و کشاورزی و همچنین مشکل تفکیک و ساخت و ساز اراضی کشاورزی از جمله مهمترین مشکلات و مطالبات مردم منطقه است که با حضور مدیران راهکار‌های حل این مشکلات بررسی می‌شود.