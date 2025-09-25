پخش زنده
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ همزمان با هفته گرامیداشت دفاع مقدس، مراسم ملی مهمانی لالهها، با قرائت پیام رهبر معظم انقلاب در ۲۰ هزار گلزار شهدای سراسر کشور برگزار شد.
این مراسم در تهران، با قرائت پیام رهبر انقلاب از سوی حجتالاسلام موسوی مقدم، نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، در سالن دعای ندبه گلزار شهدای بهشت زهرا برگزار شد.
آیین معنوی گلباران مزار مطهر شهدا نیز با حضور عباسعلی رضایی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، جمعی از خادمان شهدا و خانوادههای معزز ایثارگران، در فضایی آکنده از عطر ایثار و یاد فداکاریهای رزمندگان اسلام انجام گرفت.
در این آیین، قبور مطهر شهدا با شاخههای گل مزین شد و شرکتکنندگان با قرائت فاتحه، بار دیگر با آرمانهای والای شهیدان والامقام تجدید بیعت کردند.