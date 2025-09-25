سرمربی تیم ملی والیبال ایران گفت: در دیدار مقابل چک تمرکز بازیکنان بیش از اندازه روی حریف بود، نه روی خودمان. قصد دارم این الگو را به‌طور کامل تغییر دهم.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، روبرتو پیاتزا پس از شکست تیم ملی والیبال ایران مقابل جمهوری چک در مرحله یک چهارم نهایی قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵، اظهار داشت: یک ست پیش بودیم و در امتیاز ۲۰ بر ۲۲ به رغم مالکیت توپ، مرتکب یک خطا شدیم و از همان صحنه جریان مسابقه تغییر کرد. باید صادق بود؛ حریف، والیبال بسیار خوبی ارائه داد و شایسته پیروزی بود، اما از منظر فنی، همان اشتباه کل رقابت را تحت تأثیر قرار داد.

وی گفت: گام نخست ما با امتیاز پایانیِ بسیار مهم در ست آخر بازی برابر فیلیپین برداشته شد؛ هرچند می‌دانیم فیلیپین در زمره تیم‌های طراز اول جهان قرار ندارد. در ادامه، مقابل صربستان بهترین نمایش خود را ارائه دادیم.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران با تأکید بر ضرورت اصلاح رویکرد ذهنی بازیکنان، افزود: در مقاطعی تمرکزمان بیش از اندازه روی حریف بود و نه روی خودمان. قصد داریم این الگو را به‌طور کامل تغییر دهیم؛ باید تمرکز را بر تیم خود بگذاریم، جسور باشیم و هر روز بهتر شویم. این مسیر، کلید آینده تیم ملی است.

تیم ملی والیبال ایران در مرحله مقدماتی قهرمانی مردان جهان دو برد مقابل تونس و فیلیپین به دست آورد و با یک شکست مقابل مصر به عنوان تیم دوم گروه به مرحله حذفی صعود کرد. شاگردان پیاتزا در مرحله یک هشتم نهایی موفق به شکست صربستان شدند و برای دومین بار در تاریخ به جمع هشت تیم برتر این مسابقات صعود کردند.