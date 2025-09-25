پخش زنده
کانال ۱۳ تلویزیون اسرائیل مدعی شد صنعا پایتخت یمن امروز هدف ۱۳ حمله قرار گرفت و حملات امروز اسرائیل شامل حملات هوایی و دریایی است.
کانال ۱۳ تلویزیون اسرائیل مدعی شد هدف حملات هوایی علیه یمن، فرماندهان نظامی، مقرهای فرماندهی و انبارهای سلاحهای انصارالله است.
صدای انفجارهایی در صنعا شنیده میشود.
شبکه المیادین نیز گزارش داد که حمله در جنوب صنعاء رخ داده است