کانال ۱۳ تلویزیون اسرائیل مدعی شد صنعا پایتخت یمن امروز هدف ۱۳ حمله قرار گرفت و حملات امروز اسرائیل شامل حملات هوایی و دریایی است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، صنعا پایتخت یمن امروز هدف ۱۳ حمله قرار گرفت و حملات امروز اسرائیل شامل حملات هوایی و دریایی است.

کانال ۱۳ تلویزیون اسرائیل مدعی شد هدف حملات هوایی علیه یمن، فرماندهان نظامی، مقر‌های فرماندهی و انبار‌های سلاح‌های انصارالله است.



صدای انفجار‌هایی در صنعا شنیده می‌شود.

شبکه المیادین نیز گزارش داد که حمله در جنوب صنعاء رخ داده است