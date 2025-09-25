فاز دوم کتابخانه مرکزی یزد با افتتاح سالن آمفی‌تئاتر، سالن‌های مطالعه و کافه کتاب به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی استان یزد با اشاره به بهره برداری از فاز دوم کتابخانه مرکزی یزدشامل سالن آمفی‌تئاتر، سالن‌های مطالعه و کافه کتاب، گفت: سالن آمفی‌تئاتر این کتابخانه با مساحت ۲۸۰ متر مربع و ظرفیت ۲۰۰ نفر، ۲۳ واحد جدید فضای مطالعه اختصاصی اعضا در متراژ ۲۵۰ متر مربع و سالن مطالعه ویژه خواهران با ظرفیت ۱۰۰ نفر از بخش‌های افتتاح‌شده در این مرحله است.

رفیعی افزود: میزان هزینه صرف‌شده برای اجرای فاز دوم، بیش از ۱۶ میلیارد تومان بوده که از محل اعتبارات منابع استانی و ملی تأمین شده است.

همچنین فیاض، کارشناس منابع کتاب نهاد کتابخانه‌های عمومی استان یزد، از راه‌اندازی کتابخانه سیار شهرستان یزد خبر داد و افزود: این کتابخانه با در اختیار داشتن ۱۲ هزار عنوان کتاب در حوزه‌های کودک، نوجوان و بزرگسال، به ۱۲ منطقه فاقد کتابخانه عمومی خدمت‌رسانی خواهد کرد.

کتابخانه مرکزی یزد که در بلوار بسیج واقع شده، ۹ هزار متر مربع زیربنا و ۱۲ هزار عضو فعال دارد.