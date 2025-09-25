آثار راه یافته به دومین جشنواره عکس تهران در چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران معرفی شدند.

معرفی آثار راه یافته به دومین جشنواره عکس تهران

معرفی آثار راه یافته به دومین جشنواره عکس تهران

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی و ارتباطات چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، اسامی آثار راه‌یافته دومین جشنواره عکس تهران در دو بخش تک عکس و مجموعه عکس به شرح زیر اعلام شد:

تک عکس: ۴۶ عکس از ۳۸ عکاس

حسن دهقاندوست / صدا در مه/ ارومیه

جمشید فرجوندفردا/ پایان کار/ بیجار

احمد صالحی/ به شکل آب، تعزیه عروسی قاسم/ اصفهان

پژمان مولایی/ امید در چادرهای زلزله زده کرمانشاه/ اندیمشک

علیرضا نظیری/ انتظار/ تالش

عالیه اسمعیل­‌نژاد/ نوای یار/ بوکان

نازنین مطیع امیری/ دستان هنرمند/ مشهد

شیرکو مام آقا/ هم نشینی کودک وجوجه­‌هایش، پرواز رویاها در دل کوهستان/ بوکان

پدرام پورامام/ آزادی/ تهران

شاهین ابراهیمی منیع/ تو در تو/ اصفهان

فائزه حسن­‌زاده/ واژه‌ها و سال‌ها/ مشهد

عادل شیرانی/ نگاه مردم به دوربین/ اصفهان

فاطمه عدالتیان/ نور زندگی/ مشهد

فراز آهنین/ مرز/ آستارا

علی شاه­‌محمدی/ این دختر با نمک را دیده­‌اید؟/ تهران

احمد تاجی/ تولد/ شهرکرد

محمدرضا بهمرام/ خانواده در مزرعه، مادر شهید/ تبریز

رضا رادپور/ آغاز زندگی در مسجد/ مشهد

الهه ملائی/ آغوش مادر/ مشهد

هادی دهقان­‌پور/ طومارنویسی، چوپان و گله/ مشهد

مهدی وقاری/ دوستی/ مشهد

امیرحسین کمالی/ مادر/ اصفهان

علی کریمی/ وداع با پدر/ ایلام

بابک کنعانی/ نسل­‌ها در آینه زمان/ تهران

علی آذر/ بعد از ظهر در کنار پل خواجو، آدم برفی/ اصفهان

ساسان جوادنیا/ عشق/ تالش

حامد خلیلی/ فرهنگ جهادی/ ورامین

امیر عنایتی/ در میان زمین و آسمان، حق زندگی/ کیش

محمدرضا جلیل­‌زاده/ نقاب/ ارومیه

حمیدرضا هلالی/ مادر/ نیشابور

احسان همتی/ شاهد کوهستان، کوچه گرد/ کرمانشاه

عباس ولدی/ وارونگی/ قزوین

فاطمه تاجیک/ یک تک عکس/ تهران

امیرحسین آرمند/ مبحوس و منتظر، داستان عشق/ ساری

الهام شایسته جوان­­بخت/ آن­ها/ مشهد

ارسلان امانتی/ مادر شهید/ تهران

فاطمه روحانی طباطبایی/ سلف پرتره/ رشت

ایمان صمدی ارونقی/ زمین یخ زده/ تهران

مجموعه عکس: ۷ مجموعه از ۷ عکاس

مرتضی امین الرعایایی/ فرشته مرگ/ نیشابور

امیر عنایتی/ طلای سفید/ کیش

احمدرضا مختاری­فر/ نقش­‌ها سخن می­‌گویند/ تربت حیدریه

سعید رضوانیان و فرزانه رادمهر/ تکه­‌های پراکنده ما/ کاشان

فائزه حسن­‌زاده/ رشد در سایه‌ی لنج‌ها/ مشهد

اصغر بشارتی/ صید موتو/ قشم

محسن خادمی/ شب­‌های تاریک/ قزوین

اسامی اعضای هیأت‌های انتخاب و داوری این بخش در نشست رسانه‌ای دبیر جشنواره اعلام خواهد شد.

آثار دومین جشنواره عکس تهران روزهای برگزاری چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در پردیس سینمایی ایران‌مال به تماشا گذاشته خواهد شد.

بر اساس فراخوان این بخش دومین دوره جشنواره عکس تهران با رویکردی حرفه‌ای و رقابتی با هدف شناسایی استعدادهای نو، ارتقای جایگاه هنر عکاسی در ایران و حمایت عملی از عکاسان سراسر کشور طراحی شده است.

چهل‌‌و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشه‌ورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان‌ ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایران‌مال تهران برگزار خواهد شد.