با حضور حبیب ایلبیگی در استان همدان؛
بازدید از مجتمعها و زیرساختهای فرهنگی و سینمای شهرستان نهاوند
مدیرعامل موسسه سینماشهر طی سفر یکروزه به استان همدان علاوه بر بازدید از زیرساختهای فرهنگی و هنری شهرستان نهاوند، از سینما فرهنگ این شهرستان که بیش از دو دهه تعطیل و غیرفعال شده است نیز دیدن کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، حبیب ایلبیگی، مدیرعامل این موسسه روز گذشته و طی سفر یکروزه به استان همدان با حضور محمدرضا جوادی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و معصومه حدادی، معاون هنری سینمایی اداره کل، علاوه بر بازدید از زیرساختهای فرهنگی و هنری شهرستان نهاوند، از سینما فرهنگ این شهرستان که بیش از دو دهه تعطیل و غیرفعال شده است نیز دیدن کرد و با حضور مسئولین استانی و شهری پیرامون هماهنگیهای لازم برای فعالیت مجدد آن به گفتوگو نشست.
در این بازدید ایل بیگی با توجه به اهمیت شهرستان نهاوند و برنامهریزیهای از پیش صورت گرفته پیرامون این شهرستان گفت: ما طی این سفر یکروزه با توجه به اهمیت شهر نهاوند و همچنین گفتوگوها و بازدیدهایی که همکارانم پیشتر از این شهرستان داشتند، امروز برای بازدید، جلسه با مسئولین و هماهنگیهای نهایی آمدیم تا انشالله شرایطی که ما در موسسه سینماشهر نیاز داریم فراهم شود تا با تجهیز سالن یک صدنفره همجوار با انجمن سینمای جوانان آماده فعالیت و بهعنوان سینما در اختیار مردم نهاوند قرار گیرد.
مدیرعامل موسسه سینماشهر همچنین با اشاره به برنامهریزیهای مختلف برای راهاندازی و بهروزرسانی ظرفیتهای فرهنگی و سینمایی نهاوند گفت: در جلسهای که امروز پس از بازدیدها با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد و مسئولین شهری تشکیل شد، برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت مورد بررسی قرار گرفت که در گام نخست و در قالب برنامه کوتاهمدت مقرر شد با تجهیز و انجام هماهنگیهای لازم، سالن همجوار با انجمن سینمای جوانان با ظرفیت ۱۰۰ نفر آماده نمایش فیلم برای مردم شهر نهاوند شود.
ایلبیگی همچنین در خصوص سینما فرهنگ که بیش از دو دهه از تعطیلی آن میگذرد نیز اظهار داشت: این سالن جزء قدیمیترین سینماهای شهرستان نهاوند است که پیشتر توسط کارشناسان موسسه مورد برسی، مطالعه و کار کارشناسی قرارگرفته است. البته این سالن در حوزه میراث فرهنگی و شهرداری دچار موانع و مشکلاتی است که مقرر شد با مسئولین میراث و شهرداری مذاکراتی صورت بگیرد تا موانع و مشکلات پیش روی بخش خصوص برطرف شود تا مالک سینما بتواند قدمی برای ساخت مجتمع تجاری و سینمایی در محل سینمای قدیمی شهر بردارد و انشالله شهر نهاوند با اهتمام بخش خصوصی صاحب یک مجتمع سینمایی تجاری حرفهای شده و مورد استفاده مردم فرهنگ دوست نهاوند قرار بگیرد.
در این سفر یکروزه به استان همدان، مدیرعامل موسسه سینماشهر از مجتمع فرهنگی امام خمینی (ره)، سینما فرهنگ نهاوند و انجمن سینمای جوانان ایران و سالن همجوار آن بازدید کرد.