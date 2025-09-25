پخش زنده
امروز: -
همزمان با هفته دفاع مقدس، یادواره شهدای تمدنساز در مسجد جامع یزد با حضور قشرهای مختلف مردم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، همزمان با هفته دفاع مقدس، یادواره شهدای تمدنساز در مسجد جامع یزد با حضور قشرهای مختلف مردم برگزار شد.
این یادواره به یاد شهدای دفاع مقدس، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و شهدای مسجد جامع یزد برپا شد.
سرهنگ آزادی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهید منتظر قائم یزد، در این مراسم اظهار داشت: هدف از برگزاری یادوارهها زنده نگه داشتن یاد شهدا و طنینانداز کردن پیام آنان در جامعه است تا نسل جوان در مسیر انقلاب و شهدا گام بردارند.
حجتالاسلام ماندگاری نیز در سخنانی با بیان اینکه شهدا سه ویژگی مهم داشتند، گفت: بندگی خدا و اطاعت از ولی خدا، خدمت به خلق خدا که ثمره آن امنیت امروز است و دشمنی با خصم خدا، دلایل اصلی دستیابی آنان به مقام والای شهادت بود.
استان یزد در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ۲۰ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.