مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گفت: کیفیت هوای شهرکرد قابل قبول است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری؛ کریمی با اشاره به اینکه هم‌اکنون غلظت ذرات تا قطر ۲.۵ میکرون در شهرکرد برابر با۳۲ و ذرات تا قطر ۱۰ میکرون برابر با ۷۲ میکروگرم در متر مکعب است، گفت: شاخص کیفیت هوا ۹۲ (غبار رقیق) است.

به گفته وی، وضعیت کیفی هوا در این شهرستان قابل قبول است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال‌وبختیاری گفت: براساس آمار ایستگاه لردگان نیز غلظت ذرات قطر ۲.۵ میکرون برابر با ۱۰و ذرات ۱۰ میکرون برابر با ۲۱ میکروگرم در متر مکعب است.

کریمی گفت: شاخص کیفیت هوا برابر با ۳۲ و وضعیت کیفی هوا در لردگان پاک است.