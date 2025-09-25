استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: دفاع مقدس، گنجینه‌ای پایان‌ناپذیر برای امروز و فردای ایران است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، استاندار دفاع مقدس را سرمایه‌ای بزرگ و گنجینه‌ای پایان‌ناپذیر توصیف کرد و گفت:امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازخوانی رشادت‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان هستیم. این فرهنگ باید به زبان روز و با بهره‌گیری از ابزار‌های نوین رسانه‌ای به نسل جوان منتقل شود.

به گفته مردانی، ترویج ارزش‌های دفاع مقدس صرفاً به برگزاری برنامه‌ها در هفته دفاع مقدس یا مناسبت‌های خاص محدود نمی‌شود، بلکه باید به‌عنوان جریانی دائمی در همه عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی حضور داشته باشد.

استاندار با تأکید بر نقش آموزش‌وپرورش و دانشگاه‌ها در این زمینه گفت:شناساندن رشادت‌های شهدا و ایثارگران به نسل نوجوان و جوان نه تنها وظیفه‌ای فرهنگی، بلکه سرمایه‌گذاری اجتماعی است. این اقدامات می‌تواند در تقویت روحیه خودباوری، افزایش انسجام اجتماعی و تحکیم هویت ملی نقش‌آفرین باشد.