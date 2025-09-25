پخش زنده
تیمهای راه یافته به مرحله نیمه نهایی لیگ زورخانهای نوجوانان کشورمان مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دومین هفته از رقابتهای لیگ زورخانهای نوجوانان کشورمان در ۲ گروه شهید سپهبد حسین باقری و شهید سرلشگر امیرعلی حاجی زاده در زورخانه امام رضا (ع) خمینی شهر اصفهان برگزار شد.
در گروه شهید باقری؛ تیمهای فولاد مبارکه سپاهان، هیئت استان گلستان و آکادمی امام رضا (ع) خمینی شهر به مصاف یکدیگر رفتند و تیم فولاد مبارکه سپاهان با ۲۷۳ امتیاز صدرنشین گروه شد، آکادمی امام رضا (ع) خمینی شهر با ۲۴۰ امتیاز و هیئت استان گلستان با ۱۷۹ امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند.
در گروه شهید حاجی زاده نیز تیمهای گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب، مس رفسنجان و هیئت استان گیلان با یکدیگر رقابت کردند که تیم گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب با ۲۶۹ امتیاز صدرنشین گروه شد، تیمهای مس رفسنجان، هیئت استان گیلان و مقاومت سیف یزد با ۱۹۷، ۲۰۰ و ۹۲ امتیاز به ترتیب در ردههای بعدی قرار گرفتند.
برهمین اساس در جمع امتیازات هفته اول و دوم، باشگاه فولاد مبارکه سپاهان با ۵۵۱ امتیاز، گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب با ۵۲۴ امتیاز، آکادمی زورخانهای امام رضا (ع) خمینی شهر با ۴۲۸ امتیاز و مس رفسنجان با ۳۹۶ امتیاز به عنوان تیمهای اول تا چهارم به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.
بنابر این گزارش در هفته سوم و مرحله نیمه نهایی؛ تیم فولاد مبارکه سپاهان به مصاف تیم مس رفسنجان خواهد رفت و تیمهای امام رضا (ع) خمینی شهر و گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب با یکدیگر رقابت میکنند.
زمان برگزاری مرحله نیمه نهایی لیگ نوجوانان ۱۰ مهر اعلام شده است که میزبان آن متعاقبا معرفی خواهد شد.